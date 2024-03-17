Москвичам рассказали о погоде 17 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 17 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что вторая половина марта в Москве ожидается достаточно теплой и сухой, однако снежный покров еще долго не сойдет. Он объяснил, что поверхность снега имеет сильную отражающую способность, из-за чего под воздействием солнца снег не тает.



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