До 8 градусов тепла ожидается в Москве 16 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 16 марта. Местами на дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал апрельскую погоду в Москве в выходные. По его словам, выходные станут "завершающим аккордом" текущей теплой недели. Ночи 16 и 17 марта станут более облачными, из-за чего температура воздуха повысится.



"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в Москве 16 марта