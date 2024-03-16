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16 марта, 06:57

Общество

До 8 градусов тепла ожидается в Москве 16 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 16 марта. Местами на дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал апрельскую погоду в Москве в выходные. По его словам, выходные станут "завершающим аккордом" текущей теплой недели. Ночи 16 и 17 марта станут более облачными, из-за чего температура воздуха повысится.

"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в Москве 16 марта

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