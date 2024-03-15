Апрельскую погоду пообещали столичным жителям в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрельская погода прогнозируется в Москве в предстоящие выходные. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает News.ru.

По его словам, наступающие выходные станут "завершающим аккордом" текущей теплой недели. Ночи 16 и 17 марта станут более облачными, из-за чего температура воздуха повысится, и слабые морозы отступят, объяснил синоптик и добавил, что ожидается от 0 до 2 градусов.

Днем температура будет до 8–10 градусов, такие показатели на четыре градуса выше нормы и характерны для начала апреля, подчеркнул Шувалов. В заключение он сказал, что 16 и 17 марта дождей не ожидается, однако высокое атмосферное давление сохранится.

Ранее сообщалось, что 15 марта в столице будет переменная облачность, без осадков. Согласно прогнозам метеорологов, днем температура в городе составит от 6 до 8 градусов, в области – от 4 до 9 градусов. Ночью в Москве похолодает до -2 градусов, в Подмосковье – до -5 градусов.

Световой день в Москве 15 марта составит 11 часов 48 минут