До 8 градусов тепла ожидаются в Москве 15 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 15 марта. Местами на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Ночью температура в Москве опустится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в дни выборов президента РФ, с 15 по 17 марта, в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Температура может превысить норму на 2–4 градуса.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отмечала, что теплая погода в Москве подготовит условия для более активного таяния снега, когда за сутки его высота начнет уменьшаться на 2–3 сантиметра.

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