Москвичам пообещали солнечную апрельскую погоду в дни выборов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве в дни выборов президента РФ, с 15 по 17 марта. Температура может превысить норму на 2–4 градуса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Температуры ночью и днем будут существенно отличаться. Погода малооблачная, поэтому ночью температуры довольно низкие, так как происходит выхолаживание, а днем солнечная энергия, и температуры заметно выше", – отметил он.

Предстоящей ночью, 15 марта, прогнозируется до минус 8 градусов, однако днем значения поднимутся до 8 градусов. В выходные, 16 и 17 марта, температуры будут такими же, уточнил синоптик.

"Это апрельская погода, теплая и солнечная", – сказал Вильфанд.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин пообещал небольшие кратковременные дожди на юге России в выходные.

"Температура в дневные часы в выходные будет подниматься: в субботу в Крыму, в Приазове, в общем, в Причерноморье – до 13...15 °С, в воскресенье примерно такая же температура, то есть где-то от 11 до 16 °С можно смело ожидать, очень тепло будет", – цитирует метеоролога RT.

Он подчеркнул, что наибольшее количество осадков ожидается на севере страны, в Вологодской и Архангельской областях, в Карелии, а также в Ленинградской области.

В столичном регионе Ильин прогнозирует превышение климатических норм. В отдельные часы 17 марта столбики термометров могут достичь 10 градусов тепла, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил о наступлении метеорологической весны в Москве. Синоптик рассказал, что накануне среднесуточная температура в столице составила -0,6 градуса. Этот показатель соответствует метеорологической зиме. В четверг же на фоне дневной температуры в 6 градусов тепла среднесуточный показатель превысит ноль.



"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 14 марта