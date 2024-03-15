Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнечные выходные ожидаются в Москве, сообщает RT со ссылкой на начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолия Цыганкова.

"Погода в Москве продолжает нас радовать. Стоит область высокого давления. Она будет стоять практически до воскресенья", – рассказал он.

В связи с этим в выходные в столице прогнозируются переменная облачность и солнечные дни без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 6–8 градусов, ветер южный, юго-западный. Ночью ожидается минус 2–0 градусов.

В начале следующей недели к Москве подойдет фронт, который принесет осадки.

Ранее сообщалось, что 15 марта в столице будет переменная облачность, без осадков. Согласно прогнозам метеорологов, днем температура в городе составит от 6 до 8 градусов, в области – от 4 до 9 градусов. Ночью в Москве похолодает до -2 градусов, в Подмосковье – до -5 градусов.

Световой день в Москве 15 марта составит 11 часов 48 минут