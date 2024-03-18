18 марта, 13:18Общество
Москвичей предупредили о гололедице до утра 20 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 20 марта из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте.
До этого предупреждение действовало до 11:00 19 марта.
Ранее московским мотоциклистам рекомендовали пока не выезжать на дороги из-за переменчивой погоды. По информации столичного Дептранса, утром и ночью в городе температура падает ниже нуля, вследствие чего образуется гололедица.
Москвичей призвали подождать улучшения погоды и проверить свою экипировку, отточить навыки вождения на закрытой площадке и подготовить транспорт к открытию сезона.
Днем 18 марта температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов, по области – от 3 до 8 градусов. Ночью в столице может похолодать до -1 градуса, а в Подмосковье – до -4 градусов. В течение дня восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Температура воздуха в Москве на пять градусов превысила климатическую норму
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