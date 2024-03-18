Москвичей предупредили о гололедице до утра 20 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 20 марта из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте.

До этого предупреждение действовало до 11:00 19 марта.

Ранее московским мотоциклистам рекомендовали пока не выезжать на дороги из-за переменчивой погоды. По информации столичного Дептранса, утром и ночью в городе температура падает ниже нуля, вследствие чего образуется гололедица.

Москвичей призвали подождать улучшения погоды и проверить свою экипировку, отточить навыки вождения на закрытой площадке и подготовить транспорт к открытию сезона.

Днем 18 марта температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов, по области – от 3 до 8 градусов. Ночью в столице может похолодать до -1 градуса, а в Подмосковье – до -4 градусов. В течение дня восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха в Москве на пять градусов превысила климатическую норму