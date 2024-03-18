Москвичей предупредили о гололедице до утра вторника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до утра вторника, 19 марта, из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 19 марта.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота снежного покрова за минувшие сутки уменьшилась на 2 сантиметра на ВДНХ в Москве и утром 17 марта составила 46 сантиметров. Она отметила, что схождению снега помогут теплые весенние дожди, которые могут прийти в столицу лишь в последней декаде марта.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что говорить о том, что в Москву пришла метеорологическая весна, неправильно, так как подобного понятия не существует.

По его словам, весна определяется целым рядом факторов, которые будут отличаться в зависимости от региона. Эксперт подчеркнул, что неправильно считать критерием начала весны устойчивый переход температуры через ноль.

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