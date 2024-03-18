Москвичам рассказали о погоде 18 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В первый рабочий день недели, 18 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами по области могут пройти небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов тепла.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью в столице температура может понизиться до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 19 марта.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к концу марта сугробы в столице уменьшатся в 3–4 раза, высота снежного покрова будет составлять 10–15 сантиметров.

Температура воздуха в Москве на пять градусов превысила климатическую норму