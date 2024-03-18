Высота снежного покрова уменьшилась в Москве на 3–5 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова уменьшилась в Москве на 3–5 сантиметров, уже три дня подряд средняя суточная температура воздуха удерживается положительной, что говорит о начале метеорологической весны. Об этом специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"Теплый воздух, даже при отсутствии дождя, заметно сокращает высоту снежного покрова. Снег потемнел, осел. За прошедшие сутки на ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась на 3 сантиметра и утром 18 марта составила 43 сантиметра", – сообщила синоптик.

По ее словам, на Балчуге высота снежного покрова сократилась до 37 сантиметров, что ниже прежнего значения на 5 сантиметров.

Позднякова уточнила, что скоро в столице похолодает, в связи с чем скорость таяния снега снизится. Максимальная высота снежного покрова на утро 18 марта наблюдалась в 2005 и 2013 годах, на тот момент она составляла 59 сантиметров, уточнила синоптик.

К концу текущего месяца сугробы в Москве сократятся в 3–4 раза, а высота снежного покрова будет составлять 10–15 сантиметров. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уже в эти выходные сугробы уменьшатся примерно до 30–35 сантиметров.

18 марта в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами по области могут пройти небольшие осадки. В Гидрометцентре России уточнили, что на дорогах ожидается гололедица.

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