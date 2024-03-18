Москвичей предупредили о небольшом похолодании на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На этой неделе москвичей ждет не такая солнечная погода, как в предыдущие две недели, будет прохладнее, но температура останется выше нормы. Об этом пишет RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

Синоптик связал это с тем, что столичный регион находится в теплом секторе. 18, 19 и 20 марта ожидается пасмурная погода с осадками. Температура днем в понедельник составит от 6 до 8 градусов, во вторник прогнозируется от 4 до 6 градусов, в среду – от 5 до 7 градусов тепла. Ночью будет 0 градусов, однако в ночь на среду ожидается похолодание от минус 1 до минус 3 градусов, уточнил Цыганков.

К четвергу, 21 марта, давление в Москве подрастет, после чего из облаков выглянет солнце, продолжил синоптик. Днем в этот день ожидается от 3 до 8 градусов, а ночью – от минус 2 до минус 7 градусов.

"В пятницу ночью уже облачность появится, большой снег местами может быть – -1...-6 градусов. Днем в пятницу, 22 марта, облачно, без осадков – -4...-9 градусов. В субботу, предварительно, тоже какой-то фронт будет теплый, ночью – 3...2 градуса, временами небольшие осадки", – сказал Цыганков.

Последний день недели будет хороший, солнечный день, ожидается от минус 5 до 10 градусов тепла, заключил синоптик.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил, что наиболее теплыми на этой неделе будут последние дни. Как сообщает телеканал "360", погода за эти семь дней обещает быть изменчивой.

"Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник <...> в Москве немного похолодает. Будет всего лишь 2...4 градуса, и вернутся ночные морозы", – заявил Шувалов.

До конца недели сохранится антициклональная погода с высоким давлением, параллельно с этим дневная температура воздуха будет постепенно повышаться, добавил синоптик.

Вместе с тем Шувалов назвал март в Москве выдающимся с точки зрения отсутствия осадков. По его словам, 19 марта ожидается небольшой мокрый снег, а сугробы, в свою очередь, продолжат таять, но с меньшей скоростью.

Между тем стало известно, что высота снежного покрова уменьшилась в столице на 3–5 сантиметров. Как уточнила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в течение трех суток подряд средняя суточная температура воздуха удерживается положительной. Это свидетельствует о начале метеорологической весны.

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