Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на концерте на Красной площади поздравил россиян с 10-летием воссоединения Крыма с Россией.

"Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией", – сказал российский лидер со сцены.

Президент вспомнил, как 10 лет назад на Красной площади сказал, что Крым называют непотопляемым авианосцем. Это навело Путина на мысль заявить о том, что республика вернулась в родную гавань.

В своей речи Путин отметил, что Крым – это не только стратегически важная территория, – это люди, которые являются гордостью России. Президент отметил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с РФ, – это и позволило им вернуться в "родную семью".

Президент добавил, что путь Донбасса и Новороссии в состав РФ оказался трагичнее, чем у Крыма.

"Что касается Новороссии, что касается Донбасса: люди, проживающие там, тоже тогда, в дни "Русской весны" заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это!" – заявил Путин.

Президент сказала, что РФ продолжит восстановление железной дороги, которая идет из Ростовской области и пролегает через Донбасс и Новороссию. Российский лидер добавил, что железная дорога станет альтернативой Крымскому мосту. Он подчеркнул, что уже специалисты смогли восстановить железнодорожные пути от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

Также на концерте Путин дал обещание, что РФ будет и дальше идти с новыми регионами вместе. Президент подчеркнул, что все это делает РФ сильнее не на словах, а на деле.

"Поздравляю вас с праздником! Да здравствует Россия!" – этими слова Путин завершил свою речь.

Затем на Красной площади прозвучал гимн Российской Федерации, после которого президент коротко сказал: "Мы гордимся Россией!"

Ранее в Российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что в честь юбилея Крымской весны телебашни в более чем 30 российских регионах включат праздничную подсветку. Например, подсветка будет включена в Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле, Сочи и других городах. Однако впервые в мероприятии примет участие новая подсветка телебашни в Симферополе.

Митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ стартовал на Красной площади