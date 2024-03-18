Музей Победы отметит световым шоу 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Фото: victorymuseum.ru

Музей Победы в Москве отметит световым шоу 10-летний юбилей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщила пресс-служба музея.

Участников празднования ждет не только 200-метровое световое шоу на фасаде здания, но и музыкальное сопровождение мероприятия. Также несколько сотен волонтеров зажгут надпись "10 лет".

Ранее в Российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что в честь юбилея Крымской весны телебашни в более чем 30 регионах РФ включат праздничную подсветку.

Речь шла про Калининград, Нижний Новгород, Тулу, Сочи и другие города. Однако впервые в мероприятии примет участие новая подсветка телебашни в Симферополе.



До этого Сергей Собянин заявил, что 18 марта является символом восстановления исторической справедливости, когда полуостров стали частью России.

По словам градоначальника, за прошедшие 10 лет Крым и Севастополь очень изменились в лучшую сторону. Мэр также поздравил жителей города с праздником Крымской весны.

В честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией на ВДНХ пройдет праздничный концерт