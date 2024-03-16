Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией

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Владимир Путин поздравил властей Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он утверждает, российский лидер позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, главе крымского парламента Владимиру Константинову, экс-мэру Севастополя Алексею Чалому и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

Ранее Песков заявлял, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией будет отмечаться масштабно. По его словам, этот день всегда отмечается различными масштабными мероприятиями.

До этого Путин назвал решение о присоединении Крыма к РФ в 2014 году исторической вехой. Он отметил, что жители Севастополя и Крыма твердо отстаивают и защищают свой выбор, проявляя выдержку и решимость.



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