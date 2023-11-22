Песков заявил, что Россия будет масштабно отмечать 10-летие возвращения Крыма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией будет отмечаться масштабно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он отметил, что этот день всегда отмечается различными масштабными мероприятиями.

"Нет сомнений, что так будет и в этот раз", – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин назвал решение о присоединении Крыма к РФ в 2014 году исторической вехой. Он отметил, что жители Севастополя и Крыма твердо отстаивают и защищают свой выбор, проявляя выдержку и решимость.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития РФ. По его словам, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.



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