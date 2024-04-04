04 апреля, 18:57Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Яузы у Лефортовского моста
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения поверхности реки Яузы около Лефортовского моста, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
К проверке привлекли специалистов Мосводостока. Они приняли меры по ликвидации загрязнения, взяли пробы воды и осмотрели места возможных источников негативного воздействия.
По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения загрязнения на поверхности реки Сходни на северо-западе города. Инцидент произошел возле владения 32 по улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино.
До этого сообщалось, что на поверхности Москвы-реки в районе Бережковской набережной обнаружено пятно. По данному факту также была начата проверка, а специалисты начали ликвидировать последствия загрязнения.
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