Прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Яузы у Лефортовского моста

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения поверхности реки Яузы около Лефортовского моста, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

К проверке привлекли специалистов Мосводостока. Они приняли меры по ликвидации загрязнения, взяли пробы воды и осмотрели места возможных источников негативного воздействия.

По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения загрязнения на поверхности реки Сходни на северо-западе города. Инцидент произошел возле владения 32 по улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино.

До этого сообщалось, что на поверхности Москвы-реки в районе Бережковской набережной обнаружено пятно. По данному факту также была начата проверка, а специалисты начали ликвидировать последствия загрязнения.