Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 10:53

Город

На катке ВДНХ трудятся более 50 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На катке ВДНХ в Москве трудится 51 человек. Площадь ледового покрытия там превышает 20 тысяч квадратных метров, рассказал портал мэра и правительства столицы.

Специалисты круглосуточно поддерживают каток главной выставки страны в идеальном состоянии. Директор компании "Русский лед технолоджи" Александр Морозов подчеркнул, что главной задачей ледоваров является подготовка и поддержание ровного и гладкого ледового покрытия.

"Благодаря нашим стараниям гости ВДНХ могут кататься с комфортом и безопасно во время любого из сеансов в течение всего зимнего сезона вне зависимости от изменений погоды", – сказал Морозов.

Для создания катка нужно выровнять площадки и уложить систему охлаждения. Для этого на ВДНХ используют более 500 километров трубопровода. Далее специалисты приступают к намораживанию, и к началу зимнего сезона лед достигает нужной толщины в 10–20 сантиметров.

Всего в течение двух недель производится в среднем 450 позонных заливок холодной водой. Ее заморозку обеспечивают 11 холодильных установок.

Для поддержания качества льда используются вода температурой около минус 80 градусов и специальная техника. Возле краев дорожек лед выравнивает бортоподрезная машина, а в центре его восстанавливают машины для уборки льда. На катке ВДНХ используют пять таких механизмов.

Основные работы по наращиванию новых слоев происходят ночью. На основе прогноза погоды принимается решение о повышении или понижении температуры заморозки для поддержания оптимального качества льда на катке.

В пятницу, 16 января, в мире отмечается Международный день ледовара. Дата праздника связана с днем рождения изобретателя ледового комбайна для восстановления льда на катках (ресурфейсера) Фрэнка Замбони.

Ранее сообщалось, что все 25 бесплатных катков на площадках "Московских сезонов" продолжат свою работу до конца зимы, несмотря на завершение фестиваля "Путешествие в Рождество".

Искусственный лед на каждом катке соответствует международным стандартам. За его состоянием и за безопасностью посетителей постоянно следит специальная служба. Совместно с бесплатными катками в столице продолжают работать и платные ледовые площадки проекта "Зима в Москве".

Жители и гости столицы могут покататься на коньках на Болотной площади

Читайте также


город

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика