На катке ВДНХ трудятся более 50 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На катке ВДНХ в Москве трудится 51 человек. Площадь ледового покрытия там превышает 20 тысяч квадратных метров, рассказал портал мэра и правительства столицы.

Специалисты круглосуточно поддерживают каток главной выставки страны в идеальном состоянии. Директор компании "Русский лед технолоджи" Александр Морозов подчеркнул, что главной задачей ледоваров является подготовка и поддержание ровного и гладкого ледового покрытия.

"Благодаря нашим стараниям гости ВДНХ могут кататься с комфортом и безопасно во время любого из сеансов в течение всего зимнего сезона вне зависимости от изменений погоды", – сказал Морозов.

Для создания катка нужно выровнять площадки и уложить систему охлаждения. Для этого на ВДНХ используют более 500 километров трубопровода. Далее специалисты приступают к намораживанию, и к началу зимнего сезона лед достигает нужной толщины в 10–20 сантиметров.

Всего в течение двух недель производится в среднем 450 позонных заливок холодной водой. Ее заморозку обеспечивают 11 холодильных установок.

Для поддержания качества льда используются вода температурой около минус 80 градусов и специальная техника. Возле краев дорожек лед выравнивает бортоподрезная машина, а в центре его восстанавливают машины для уборки льда. На катке ВДНХ используют пять таких механизмов.

Основные работы по наращиванию новых слоев происходят ночью. На основе прогноза погоды принимается решение о повышении или понижении температуры заморозки для поддержания оптимального качества льда на катке.

В пятницу, 16 января, в мире отмечается Международный день ледовара. Дата праздника связана с днем рождения изобретателя ледового комбайна для восстановления льда на катках (ресурфейсера) Фрэнка Замбони.

Ранее сообщалось, что все 25 бесплатных катков на площадках "Московских сезонов" продолжат свою работу до конца зимы, несмотря на завершение фестиваля "Путешествие в Рождество".

Искусственный лед на каждом катке соответствует международным стандартам. За его состоянием и за безопасностью посетителей постоянно следит специальная служба. Совместно с бесплатными катками в столице продолжают работать и платные ледовые площадки проекта "Зима в Москве".