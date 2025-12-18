Специалисты-ледовары круглосуточно следят за состоянием катка на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты-ледовары постоянно следят за состоянием катка на ВДНХ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Подготавливать каток начинают еще за несколько месяцев до его открытия. Ровная площадка создается за счет песчаной отсыпки. Сверху кладут айс-маты, которые представляют из себя полосы из гибких трубок. Их заполняют жидким хладоносителем и подключают холодильные установки.

После этого сверху формируется ледовое покрытие, толщина которого составляет 10–12 сантиметров. Его выравнивают и полируют ледозаливочные комбайны. Трубы проложены на изогнутых участках катка, а айс-маты – на прямых. Их общая длина приблизительно равна расстоянию от Москвы до Архангельска. Сам каток является одним из самых больших в столице, его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров.

В будние дни каток на ВДНХ посещают примерно 4 тысячи человек, а в выходные – около 10 тысяч, поэтому ледовое покрытие восстанавливают как днем, так и ночью. Днем это делается с 15:00 до 17:00, а ночью каток восстанавливается с 23:00 вплоть до самого открытия в 11:00. В понедельник предусмотрен технический день для полноценной реставрации.

Для восстановления покрытия используются ледозаливочные комбайны и бортоподрезные машины. При помощи ледозаливочных комбайнов поверхность катка становится идеально гладкой в центре дорожек, а бортоподрезные машины выравнивают лед у бортов. Как правило, страдает сильнее центральное покрытие, так как больше людей катается именно там.

Специалисты и особое устройство катка дают гостям и жителям столицы возможность посещать его при температуре от минус 25 до плюс 10 градусов.

Ранее сообщалось, что на шести столичных катках каждую субботу с 13 декабря по 28 февраля будет проходить фестиваль "Московские традиции". Гости познакомятся с хоккеем в валенках – каждый сможет создать свою команду или присоединиться к другим участникам. Победители получат брендированные шапку-ушанку или шарф.