16 января, 09:23

В мире
Джагран: массовая гибель коров от холода наблюдается на севере Индии

Массовая гибель коров от холода наблюдается на севере Индии

Фото: 123RF.com/jiggoja

Индийский штат Харьяна столкнулся с массовой гибелью коров из-за аномально низких температур, сообщила газета "Джагран".

В газете отметили, что экстремальные холода стали серьезным испытанием для коров. Только за последнюю неделю в округах Кайтхал, Карнал и Бхивани погибли более 345 животных. Из-за морозов и отсутствия надлежащих условий содержания под угрозой оказались жизни десятков тысяч коров и телят. Кроме того, продолжается и массовая гибель бездомных животных.

Издание уточнило, что причиной гибели скота являются плохо оборудованные фермы. Несмотря на финансовую поддержку со стороны властей, многие фермеры не приняли мер по утеплению коровников.

В публикации подчеркивается, в штате Харьяна установилась аномально холодная погода. Самая низкая температура, составившая 0,2 градуса, была зафиксирована в городе Хисар. В ближайшие дни, как ожидается, возможно дальнейшее похолодание.

Ранее сообщалось, что неизвестная болезнь может уничтожить морских ежей по всему миру. Она появилась в Карибском бассейне, Средиземном и Красном морях, а также в районах Индийского океана. Ученые фиксировали резкое сокращение популяций морских Diadema africanum начиная с 2022 года. Животные теряли подвижность, реагировали на раздражители необычным образом, затем лишались игл и погибали.

животныепогодаза рубежом

