Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве подростка отправили под домашний арест за поджог кинозала, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Молодой человек обвиняется в покушении на умышленное повреждение имущества. По данным следствия, он познакомился с девушкой в соцсетях и отправил ей геолокацию, чтобы выбрать место для встречи. Однако после этого с ним связался "правоохранитель", который заявил, что подросток нарушил закон и передал данные посторонним.

Несовершеннолетний постоянно находился на связи со злоумышленником и выполнял его указания. В частности, он показал жилище по видеосвязи, думая, что это обыск, сделал фотографии банковской карты отца и попытался перевести с нее деньги. Кроме того, он принес канистру с бензином в кинотеатр и поджег его зажигалкой.

"Фигуранту предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", – указала Петренко, слова которой приводятся в телеграм-канале СК.

О попытке поджога в столичном ТЦ "Авиапарк" стало известно 13 ноября 2025 года. Сообщалось, что подросток пронес горючую жидкость в кинозал и поджег несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции.

Работники ТЦ ликвидировали возгорание, а посетителей кинотеатра эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

