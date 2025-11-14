В Госдуме призвали МЧС РФ провести проверку всех российских кинотеатров

Фото: depositphotos/scaliger

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова призвала МЧС России провести внеплановую проверку всех кинотеатров и торгово-развлекательных центров страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее обращение.

Ранее стало известно, что 13 ноября подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве и попытался совершить поджог. Ему удалось поджечь несколько кресел, сотрудники кинотеатра сами ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что поджигатель был доставлен в отдел полиции.

В своем обращении Лантратова выразила обеспокоенность тем фактом, что система пожарной сигнализации в кинотеатре не сработала, а эвакуацию зрителей проводили без включения сирен. По словам парламентария, это указывает на нарушения требований пожарной безопасности и плохое техническое состояние противопожарных систем. Также сотрудники могли быть недостаточно подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Депутат обратилась лично к главе МЧС РФ Александру Куренкову и попросила организовать комплексную проверку мест массового пребывания граждан. Она призвала принять соответствующие меры при выявлении нарушений, в том числе и в отношении должностных лиц, которые допустили халатность.

Ранее 13-летний подросток попытался поджечь полицейские автомобили. Было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Сам подросток рассказал, что познакомился в интернете с девочкой, а позже к переписке подключился неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб.

Тот заявил, что девочка является гражданкой Украины, и начал угрожать семье молодого человека уголовной ответственностью за общение с ней. После злоумышленник вынудил подростка поджечь служебную машину полиции.

