В Петербурге 13-летний подросток задержан за попытку поджечь автомобили полиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге 13-летний подросток задержан за попытку поджечь служебные машины полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, передает ТАСС.

Инцидент произошел 31 октября у одного из отделов полиции в Красногвардейском районе. После случившегося мальчика доставили правоохранителям, а позже – передали следователям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Сам подросток рассказал, что ранее познакомился в Сети с девочкой. Через некоторое время к их переписке подключился неизвестный, который представился сотрудником спецслужб. Последний заявил, что его подруга является гражданкой Украины. В связи с этим злоумышленник начал угрожать ребенку, что ему и его родным грозит уголовная ответственность за общение с украинкой.

Спустя время неизвестный стал вымогать у мальчика деньги. Однако у него средств не было. После "сотрудник спецслужб" перевел подростку 2 500 рублей на покупку бензина и вынудил его поджечь служебную машину полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу. По данным регионального главка МВД России, женщина подошла к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот.

В результате загорелась только одна бутылка, которая упала рядом со служебными автомобилями. Пострадавших нет, возгорание самостоятельно ликвидировали полицейские. Предварительно, девушка действовала по указанию неизвестных. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.

