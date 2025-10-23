Блогер попыталась поджечь здание полиции в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которая попыталась поджечь здание полиции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 22 октября примерно в 20:00. Женщина подошла к подъездным воротам подразделения полиции на Загребском бульваре, подожгла две бутылки с зажигательной смесью и бросила их в сторону ворот.

По словам источника издания, задержанной оказалась блогер Диана. Из брошенных ею бутылок загорелась только одна – рядом со служебными автомобилями. Пострадавших нет, возгорание самостоятельно ликвидировали полицейские.

Предварительно, девушка действовала по указанию неизвестных. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Ранее в Орле задержали двух подростков за поджог тепловоза. Как указали в МВД, несовершеннолетние бросили в состав зажигательную смесь. В результате аккумуляторный отсек локомотива частично сгорел, однако никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о теракте.