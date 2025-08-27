Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с нападением на полицейских у АЗС на Щелковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, подозреваемый кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции.

Злоумышленника удалось обезвредить и задержать. Им оказался иностранный гражданин. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в СК.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение, где следователи приступят к его допросу.

Нападение произошло 27 августа. По данным МВД, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. СМИ предположили, что мотивом могла стать ненависть к полиции.

До этого полицейский погиб при задержании поджигателя на железнодорожной станции в Архангельской области. Правоохранители хотели обыскать место жительства злоумышленника, подозреваемого в поджоге, но он оказал сопротивление и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Фигуранта задержали.

