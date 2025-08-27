Мужчина с ножом напал на полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как уточнили в ведомстве, правонарушителя удалось задержать у одного из домов на Щелковском шоссе.

"Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал", – приводит ТАСС заявление МВД.

По данным агентства, мотивом для нападения могла стать ненависть к полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

Ранее в Петропавловске-Камчатском осудили 69-летнюю женщину, которая распылила в сотрудников полиции перцовый баллончик. Инцидент произошел в апреле 2024 года, когда правоохранители пришли в квартиру к местной жительнице, чтобы проверить местонахождение ее несовершеннолетнего ребенка.

Потерпевшие получили химические ожоги лица и тела. Свою вину женщина не признала. Суд приговорил пенсионерку к 1,5 года лишения свободы и назначил испытательный срок на такой же период времени.

