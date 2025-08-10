Полицейский погиб при задержании поджигателя на ж/д в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО"

Один полицейский убит и еще один ранен при задержании поджигателя на железнодорожной станции в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 10 августа в поселке Коноша. По данным ведомства, три правоохранителя приехали для проведения обыска к месту жительства злоумышленника, которого подозревали в поджоге оборудования на железнодорожной станции. Последний, пытаясь помешать полицейским, не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия.

В результате одному из сотрудников полиции пуля попала в ногу, а второй – умер от полученного ранения. Злоумышленник задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

Уточняется, что ранее 47-летний житель Коношского района уже привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники регионального СК планируют ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.

Сейчас следователи и оперативники работают на месте происшествия. Они проводятся мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

"Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. Ход расследования находится на контроле у руководителя управления", – уточнили в ведомстве.

Ранее двум сестрам в Москве предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейских. По версии СК, девушки находились в торговом центре на Ходынском бульваре и отказались выполнять законные требования правоохранителей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В столичном управлении МВД утоняли, что компания, в которой были фигурантки дела, нарушала общественный порядок. Полицейские после обращения к врачам продолжили несение службы.

