СК предъявил обвинения двум сестрам, избившим полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал "Хорошёвский и рядом 24/7 • САО"

Двум сестрам в Москве предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейских, сообщает телеграм-канал столичного СК.

По данным следствия, девушки находились в торговом центре на Ходынском бульваре и отказались выполнять законные требования правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В настоящий момент продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

В пресс-службе московского МВД рассказали, что компания, в которой были фигурантки дела, нарушала общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции вынесли устное предупреждение, а когда один из граждан продолжил нарушать общественный порядок, ему предложили проследовать в отдел для составления административного материала.

Мужчина ответил отказом, а две девушки нанесли сотрудникам телесные повреждения. В итоге все участники конфликта были задержаны, а полицейские после обращения к врачам продолжили несение службы.

В разговоре с "Московским комсомольцем" девушки объяснили, что причиной конфликта стало курение.

Журналисты выяснили, что фигурантками дела оказались гимнастки, уроженки Украины сестры-близнецы Осиновские. По их словам, инцидент произошел 27 июня. Они пришли в развлекательный комплекс в компании друзей, поскольку праздновали день рождения дочери одной из них.

В 22:00, когда центр уже закрывался, сестры спросили, можно ли им покурить. Им предоставили отдельную комнату и принесли тарелку с водой в качестве пепельницы, но после этого пришла администратор и заявила, что курение запрещено. Несмотря на то что гимнастки сказали, что договорились с официанткой, администратор вызвала полицию.

Драка с полицейскими случилась из-за того, что они попытались увести знакомого одной из сестер, хотя он не курил. Женщины решили отбить его у правоохранителей и использовали для этого, в том числе, газовый баллончик. Потасовка произошла на глазах других посетителей комплекса.

Ранее в Сочи задержали четырех туристов, которые устроили драку возле подъемника на горнолыжном курорте. Мужчины приехали из Тюмени и Кемеровской области и были знакомы друг с другом. Объяснить, в чем заключалась причина конфликта, они не смогли.