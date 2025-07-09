Два человека задержаны после драки у ЖК "Садовые кварталы" в Москве

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Правоохранители задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства двух человек после конфликта в Москве, который произошел из-за смены управляющей компании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Информация о нарушении общественного порядка на территории жилого комплекса "Садовые кварталы", который находится на улице Усачева, поступила полиции в среду, 9 июля. В результате было установлено, что конфликт произошел между жильцами и работниками УК. После ссора переросла в драку.

В связи с этим полицейские начали проверку. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Телеграм-канал Mash узнал у местных жителей, что конфликт с управляющей компанией "Лайм Хамовники" начался еще в 2024 году. Тогда жильцы "Садовых кварталов" отказались от услуг организации, которая постоянно повышала тарифы.

Однако, как утверждается, по решению суда данная УК должна вновь приступить к обслуживанию ЖК. По слов жильцов, теперь организация "Лайм Хамовники" пытается захватить доступ к инфраструктуре.

Сообщается, что во вторник, 8 июля, сотрудники управляющей компании с вооруженными людьми повредили аппаратуру в офисе товарищества собственников. Ее стоимость составляла 3 миллиона рублей.

По этой причине жильцы "Садовых кварталов" установили баррикады на входе в дом и организовали патрули. Все это привело к тому, что в среду, 9 июля, на территории ЖК произошла драка.

Гендиректор УК Вячеслав Мокшин, комментируя произошедшую ситуацию, сослался на приказ Мосжилинспекции, в котором указано, что с понедельника, 7 июля, за обслуживание ЖК отвечает "Лайм Хамовники". Именно поэтому, по его словам, вход на территорию осуществляется на законных основаниях.

По данным телеграм-канала, в этом доме живет народный артист РСФСР Евгений Петросян со своей супругой Татьяной Брухуновой, а также российский актер Иван Янковский.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Он объяснил, что чаты – это публичное пространство, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять. Штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Если речь идет о клевете, тогда может последовать уголовное наказание. Если, по словам Русяева, это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 миллиона рублей либо обязательные работы до 240 часов. Однако он предупредил, что человека могут и посадить на срок до двух лет.

