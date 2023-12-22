СК возбудил дело после конфликта между владельцами собак в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Уголовное дело о побоях и хулиганстве завели после ссоры двух владельцев собак на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По информации следователей, 21 декабря между женщиной и мужчиной разгорелась ссора из-за высказанного молодому человеку замечания по поводу выгула пса без намордника. В связи с этим последний совершил хулиганские действия в отношении женщины.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий, по результатам которых воспроизведут полную картину конфликта. Следователи уже допрашивают свидетелей инцидента, осматривают записи с камер видеонаблюдения.

В свою очередь, женщина, которая пострадала в результате конфликта, заявила, что нападавший подал встречный иск. Она также уточнила, что отец мужчины работает в ФСБ, поэтому может сделать виноватой в инциденте именно ее.

При этом телеканал "360" сообщает, что доберманы, которые принадлежат мужчине, месяц назад атаковали еще небольшую собаку, а сам владелец псов постоянно приносит дискомфорт соседям, совершая разного рода противоправные действия.

"Мне уже четыре человека написали, на некоторых он нападал: кому-то угрожал, с кем-то попал в ДТП на парковке, потому что гнал как не в себя", – рассказала девушка.

Однако сама пострадавшая опасается, что вместо справедливого решения получит только проблемы и унижение.

"Устроит мне темную, а потом скажут – упала с лестницы. Он на это способен", – заключила женщина.

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