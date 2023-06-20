В России планируют ужесточить контроль за работой управляющих компаний

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В России разрабатывают серию национальных стандартов "Услуги ЖКХ и управления многоквартирными домами" для повышения эффективности работы управляющих компаний (УК). Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ Минстроя, направленный в Госдуму.

Внедрение подобных стандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг УК. Отклонение от этих нацстандартов даст право жителям предъявлять обоснованные претензии управляющим компаниям, отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Кроме того, планируется создать публичные рейтинги УК, которые будут основываться на ключевых параметрах их деятельности.

Глава некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая поделилась, что до конца этого года планируется выход нескольких стандартов по ценообразованию в сфере управления домами.

Они не являются обязательными для УК, однако если компания указала, что руководствуется ими, то обязана выполнять их требования, добавила Вепрецкая.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением об увеличении скидки на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооруженных конфликтах.

До этого комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Росреестру вместе с Минстроем создать в России сервис для получения управляющими компаниями необходимых сведений из ЕГРН для дальнейшей работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ.

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