135 человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли в 2023 году, осуждены 135 фигурантов на сроки от 6,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве указали, что фигурантам вынесли 28 приговоров. В зависимости от роли каждого они обвинялись в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, посягательстве на жизнь правоохранителей, применении насилия в отношении представителя власти.

Трем организаторам преступлений экс-депутату ГД Илье Пономареву (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также Абакару Абакарову и Исраилу Ахмеднабиеву дополнительно вменили возбуждение ненависти или вражды, а также финансирование экстремистской деятельности.

Следователи установили, что 29 октября 2023 года Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев в мессенджере Telegram публиковали посты, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля, побуждение их к организации и участию в массовых беспорядках. Кроме того, были выявлены публикации о сборе средств на финансирование экстремистской организации.

В результате в ночь на 30 октября фигуранты, побужденные указанными материалами, проникли на территорию аэропорта Махачкалы, где устроили погромы и повредили имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Более того, в ходе стычек пострадали не менее 23 полицейских.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу о причастности к этим преступлениям 142 лиц. В отношении 139 фигурантов завершено предварительное расследование, 32 уголовных дела направлены в суд. В розыске находятся Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев. Их уголовные дела направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения.

Ранее суд Ставрополья приговорил пятерых участников беспорядков к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли после того, как там приземлился самолет из Израиля. В терминал авиагавани ворвались люди в поисках пассажиров рейса. Они также выкрикивали антиеврейские лозунги.

Из-за этого воздушная гавань была временно закрыта. После случившегося правоохранители смогли задержать минимум 201 человека.