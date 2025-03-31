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31 марта, 17:21

Происшествия

Суд вынес приговоры пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Грачевский районный суд Ставрополья приговорил пятерых участников беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет 6 месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры края.

Как уточнило ведомство, они отправятся в исправительную колонию общего режима. Таким образом, мужчины были признаны виновными в участии в беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности.

Кроме того, по данным прокуратуры, они уничтожили и повредили имущество авиагавани на сумму свыше 24 миллионов рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 представителей власти, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки после того, как там приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

На фоне произошедшего аэропорт был временно закрыт. По факту беспорядков заведено уголовное дело. После случившегося правоохранители смогли задержать как минимум 201 человека.

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