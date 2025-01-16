Еще пять человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Суд признал виновными еще пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.

Вагаб, Джамал, Нажмудин, Алибек и Вадим Гаджиевы осуждены по части 2 статьи 212 и части 3 статьи 261.1 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности").

Суд назначил Гаджиевым от 7 до 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Срок варьируется в зависимости от роли каждого в преступлении.

Кроме того, в розыск объявлены семь лиц, в числе которых три организатора преступлений.

Ведомство установило, что к беспорядкам причастны 142 человека. 28 уголовных дел направлены в суд, а в отношении 135 человек прекращено предварительное расследование.

Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Она скандировала антиизраильские лозунги.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них были составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.