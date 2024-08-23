Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до 9 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Пятерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана приговорили к лишению свободы на сроки до 9 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Армавирский городской суд признал Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова виновными в участии в массовых беспорядках.

Раджабова также признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По совокупности совершенных преступлений и путем частичного сложения наказаний он получил 9 лет исправительной колонии общего режима. Атаева, Рамазанова и Ибрагимова приговорили к 6 годам и 4 месяцам, а Омарасхабова – к 6 годам и 6 месяцам.

Суд установил, что подсудимые, действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Все пятеро вину не признали.

Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.

Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков заведено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.