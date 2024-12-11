Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в Махачкале

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Александровский районный суд Ставропольского края назначил семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы от 8 до 9 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Их признали виновными в участии в массовых беспорядках, а также в неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности. Один из злоумышленников был дополнительно признан виновным в применении насилия против представителя власти.

Ранее пятерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана приговорили к лишению свободы на сроки до 9 лет. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителя власти. Это был первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков заведено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

