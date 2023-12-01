Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначили аресты и штрафы

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Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначили 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ", – сообщила она.

104 правонарушителя получили административные аресты с разными сроками, 94 – административные штрафы от 3 до 10 тысяч рублей, 42 привлекли к обязательным работам.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На фоне произошедшего в Росавиации приняли решение временно закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

Позже 27 человек подали обжалование на аресты. При этом Мамаева сообщала, что по 23 делам решение менять не стали.

