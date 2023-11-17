Арест обжаловали 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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В суд поступили 27 материалов на обжалование ареста участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"На сегодняшний день на обжалование поступило 27 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках", – приводит РИА Новости ее слова.

Мамаева уточнила, что 23 дела уже рассмотрены – судья не стал менять решение.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

Следственный комитет России оценил общий ущерб от беспорядков в сотни миллионов рублей. Для выявления точной суммы запланированы необходимые экспертизы.



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