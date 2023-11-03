СК оценил ущерб аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей

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СК России установил личности более 20 подозреваемых, которые участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, и оценил общий ущерб в сотни миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следователей, в рамках возбужденного уголовного дела были допрошены десятки человек, которые присутствовали на территории аэропорта Махачкалы во время беспорядков. На данный момент сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевших, включая сведения от полицейских.

"Все полученные следствием данные тщательно сопоставляются. Это необходимо для установления роли и степени участия каждого из фигурантов в совершении преступления и даче их действиям объективной правовой оценки", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что, по предварительным подсчетам, ущерб из-за беспорядков составил сотни миллионов рублей. Однако для выявления точной суммы уже запланированы необходимые экспертизы, добавили следователи.

В СК напомнили, что по закону РФ за участие в беспорядках, сопряженное с насилием и погромами, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Организаторам таких преступных действий может грозить до 15 лет лишения свободы.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

На фоне ситуации было возбуждено уголовное дело. Полиция определила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Как уточнял Владимир Путин, беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством западной помощи.

Комментируя ситуацию, Белый дом сравнил беспорядки в аэропорту республики с еврейскими погромами в Российской империи. На это ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала слова администрации президента США провокацией для разжигания национализма.

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