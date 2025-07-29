Неизвестный застрелил полицейского в центре Манхэттена

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в центре Манхэттена в Нью-Йорке, в одном из небоскребов делового района. В результате огнестрельного ранения скончался один полицейский, еще два человека пострадали, сообщает New York Post.

По информации издания, злоумышленник в бронежилете вошел внутрь одного из небоскребов, в котором находятся штаб-квартиры компании Blackstone и Национальной футбольной лиги (NFL) США.

Стрелявший забаррикадировался, а затем был найден мертвым на 33-м этаже небоскреба.

Ранее стрельба произошла в казино Grand Sierra Resort and Casino в городе Рино американского штата Невада. Правоохранители задержали подозреваемого. В результате инцидента погибли два человека и еще четверо получили ранения, включая самого стрелка.

Похожий инцидент случился до этого в столице Таиланда Бангкоке, где четыре человека погибли во время стрельбы на рынке. Ее открыл мужчина. Среди погибших – продавец и три сотрудника охраны.