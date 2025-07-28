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28 июля, 09:50

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Thai Enquirer: четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в Бангкоке

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке Бангкока – СМИ

Фото: 123RF/nitinut380

Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в столице Таиланда Бангкоке, передает портал Thai Enquirer.

Как утверждают журналисты, стрельбу открыл мужчина. Среди погибших – продавец и три сотрудника охраны.

Ранее шесть человек пострадали из-за стрельбы в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо. Четверо были доставлены в больницы, еще двое приехали самостоятельно. Один из раненых находился в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, ЧП произошло в ходе конфликта между несколькими людьми.

До этого девять человек погибли в результате стрельбы в школе Австрии. Еще 28 получили ранения. По информации полиции, стрельбу устроил один из учеников школы.

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