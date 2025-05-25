Не менее шести человек пострадали при стрельбе в Колорадо

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Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.

Уточняется, что четверо раненых были доставлены в больницы, еще двое приехали самостоятельно. Причем один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Согласно предварительным данным, ЧП произошло в ходе конфликта между несколькими людьми. Более подробную информацию правоохранителям предстоит узнать по результатам расследования.

Ранее в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло во время митинга Гутьеррес. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения.

До этого неизвестные лица застрелили Хусама Варура, занимавшего должность мэра предместья Сахная, который находится к юго-западу от Дамаска. Этому предшествовал его призыв действия сирийских властей по восстановлению стабильности в населенных друзами пригородах столицы.