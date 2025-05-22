ЦРУ сообщило о закрытии ворот в штаб-квартиру на фоне сообщений о стрельбе

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило в соцсети Х, что главные ворота в штаб-квартиру в Вирджинии закрыты после появления в СМИ сообщений о том, что на территории ведомства открыли огонь по неизвестному.

Ворота останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. Граждан призвали использовать альтернативные маршруты 22 мая.

Ранее в Вашингтоне около еврейского музея были убиты два сотрудника израильского посольства. Местные власти организовали расследование инцидента и пообещали привлечь нападавшего к ответственности.

Подозреваемый в преступлении Элайас Родригес косвенно признал причастность к убийству дипломатов. В полиции рассказали, что после инцидента он зашел в музей, где его задержала охрана. Мужчина также показал, где выбросил оружие.

Американский лидер Дональд Трамп призвал прекратить убийства, "основанные на антисемитизме". Кроме того, президент выразил соболезнования семьям погибших.