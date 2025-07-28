The Sun: угрожавшего взорвать бомбу пассажира самолета задержали в Великобритании

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Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, совершавшего рейс из лондонского аэропорта Лутон в город Глазго, был задержан после угроз взорвать бомбу. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что во время перелета один из пассажиров вышел из туалета самолета и начал кричать, что у него есть бомба и что он хочет "отправить сигнал Трампу". Другие пассажиры оперативно повалили мужчину на пол и задержали. После чего стюардессы проверили его багаж, но не обнаружили никакой бомбы.

По прибытии в аэропорт мужчина был передан сотрудниками полиции. На допросе он заявил, что таким образом хотел высказать недовольство политикой президента США Дональда Трампа, который в эти дни находится с визитом в Шотландии.

Ранее в Бангладеше мать позвонила в полицию и соврала о бомбе на рейсе из Дакки в Катманду, чтобы сорвать побег сына с любовницей. Из-за ее действий полет был отложен на три часа. В ходе расследования выяснилось, что женщина совершила звонок по совету друга сына.