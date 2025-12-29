ЦБ РФ анонсировал пополнение счета наличными через любой банкомат по СБП

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Центробанк (ЦБ) России в ближайшее время реализует возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка в рамках расширения функционала системы быстрых платежей (СБП). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

Новшество удастся ввести совместно с другими участниками рынка. Кроме того, планируется расширить возможности онлайн-платежей бизнеса в бюджет РФ.

Также регулятор может уже в ближайшее время реализовать возможность QR-presented – когда человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и показывает его на кассе, а не сканирует созданный магазином.

Ранее в ЦБ сообщали, что увеличение числа жалоб на необоснованную блокировку счетов свидетельствует о том, что "где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством". В регуляторе отмечали, что гражданам не всегда называли причину блокировки средств на счетах, однако устранение недочетов уже началось.

