В ЦБ заявили о перегибании палки из-за необоснованной блокировки счетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Увеличение числа жалоб на необоснованную блокировку счетов свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на конференции "Фокус на клиента".

"<...> Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", – передает ее слова ТАСС.

Набиуллина уточнила, что гражданам не всегда называли причину блокировки средств на счетах, однако устранение недочетов уже началось.

"Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена", – добавила глава Центробанка.

Ранее регулятор сообщил, что банки будут проверять на признаки мошенничества переводы по Системе быстрых платежей (СБП) от 200 тысяч рублей человеку, в адрес которого транзакций не было 6 месяцев. Еще одно условие для проверки – этой операции предшествовал перевод самому себе через СБП.