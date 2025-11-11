Смена номера телефона в онлайн-банке станет признаком мошеннического перевода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центробанк России обновит перечень признаков мошеннических переводов, добавив туда смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он подчеркнул, что в соответствующий список также включат изменение характеристик телефона или использование нетипичного интернет-провайдера. Это важно для минимизирования ситуаций, когда злоумышленники заражают телефон жертвы и дистанционно управляют ее устройством.

Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время. Пока в перечне фигурирует лишь шесть пунктов, на которые обращают внимание банки при предотвращении подозрительных переводов.

Например, финансовые организации могут приостановить платеж на счет, если последний был ранее связан с мошенническими операциями. Также будут заморожены переводы лицам, против которых ранее возбуждали уголовное дело.

Кроме того, банки учитывают данные от сторонних фирм, которые говорят о мошенническом характере операции. Это, например, данные сотовых операторов, согласно которым перед переводом денег была зафиксирована нехарактерная для пользователя телефонная активность, а также рост числа входящих СМС с новых номеров и мессенджеров.

Приостановить платеж могут и при нетипичной операции – по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения либо при попытке выполнить платеж с устройств, которые ранее использовались злоумышленниками.

За 9 месяцев 2025 года ЦБ инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических интернет-ресурсов. В частности, в первом полугодии было выявлено и заблокировано более 20 тысяч опасных ресурсов, а предварительные результаты третьего квартала показали дополнительные 7,8 тысячи блокировок.

