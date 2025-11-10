Курс по защите от мошенников предложили ввести в российских школах и вузах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил ввести в школах и вузах России курс "Личная безопасность", направленный на защиту от мошенников. Его слова передает RT.

"В настоящее время украинские мошенники, находящиеся под кураторством вражеских ГУР и СБУ, а также иностранных советников и спецслужб, разработали и начали активно применять схемы вовлечения российских подростков в преступную деятельность. Технологии таких вербовок многократно отработаны, обкатаны и корректируются по ходу", – пояснил собеседник СМИ.

По словам эксперта, подростку поступают звонки из "военкомата", правоохранительных и контролирующих "ведомств" с указанием званий, должностей, предоставлением сканов удостоверений и других фейковых документов. Как уточнил юрист, цель злоумышленников состоит в убеждении подростка, что он помогает правоохранителям, принимая участие в якобы специальной операции по поимке преступников. При этом молодого человека могут завербовать в качестве исполнителя теракта или диверсии, а также курьера.

Соловьев напомнил, что российские законодатели уже предложили меры по снижению возраста привлечения к уголовной ответственности за диверсию до 14 лет. На фоне этого он обратил внимание на необходимость правового и иного информирования молодежи об имеющихся в законодательстве запретах, ограничениях и ответственности.

По словам юриста, курс "Личная безопасность" должен быть направлен на формирование критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности как основы личной безопасности в цифровую эпоху. Его следует преподавать на постоянной основе, учитывая все аспекты защиты подростков, добавил Соловьев.

Ранее в Центробанке России указали, что неестественная и монотонная речь может служить признаком дипфейка. Кроме того, синтезированный монолог может резко обрываться, возможно нарушение синхронизации между звуком и движением губ. Такие методики используют мошенники, чтобы красть деньги граждан. Однако вернуть средства потом сложно, предупредил регулятор.

