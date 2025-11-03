МВД предупредило о мошеннической схеме с доставкой с маркетплейса и взломом "Госуслуг"

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Мошенники придумали новую многоступенчатую схему для кражи денег с доставкой из маркетплейсов и взломом аккаунтов на "Госуслугах". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.

По данным ведомства, сначала злоумышленники звонят жертве от имени сотрудника маркетплейса, сообщая о якобы поступившей доставке, для получения которой требуется назвать код из СМС-сообщения.

Затем аферисты уведомляют потерпевшего о взломе его аккаунта на портале "Госуслуги" и оформлении кредитов на его имя. Более того, они утверждают, что средства были направлены на финансирование ВСУ.

После этого мошенники убеждают жертву снять деньги с банковских счетов и передать их сотрудникам якобы специальных служб.

Другая схема предполагает представление сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), предупреждало ранее МВД. Аферисты звонят своим жертвам и действуют по нескольким сценариям.

Например, они звонят "из налоговой", сообщая о незаполненной декларации и требуя назвать код из СМС для "подтверждения". Также злоумышленники отправляют уведомления о задолженности с поддельным номером горячей линии, заставляя жертв перезванивать и попадать в ловушку.