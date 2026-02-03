03 февраля, 13:23Мэр Москвы
Две новые площадки включили в программу реновации в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые площадки включили в столичную программу реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.
Жилые комплексы появятся по адресам Погонный проезд, владение 3, и Севастопольский проспект, владение 4. Общая площадь новостроек составит 39,6 тысячи квадратных метров. В них смогут переселить жителей 8 домов. В результате комфортное жилье получат 1,4 тысячи человек.
Всего в программу реновации включили 5 176 домов – это примерно 350 тысяч квартир суммарной площадью 16,4 миллиона "квадратов". Для строительства жилой недвижимости подобрали 848 площадок. В эксплуатацию уже ввели 7,9 миллиона "квадратов" жилья.
В настоящее время ведется проектирование и строительство примерно 11 миллионов "квадратов" жилой недвижимости. В общей сложности с начала реализации программы жилищные условия улучшили около 258 тысяч москвичей.
При этом в районах Раменки, Северном, Молжаниновском, Коммунарка, Старое Крюково, Южное и Северное Медведково, Ясенево, Лианозово, Ново-Переделкино, Южное и Северное Бутово программа реновации полностью завершилась.
Ранее на Севастопольском проспекте ввели в эксплуатацию дом, построенный по реновации. Новостройка отличается переменной этажностью и включает около 15,4 тысячи "квадратов" общей жилой площади. Для горожан будут доступны квартиры с готовой улучшенной отделкой.
