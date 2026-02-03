Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 13:23

Мэр Москвы

Две новые площадки включили в программу реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые площадки включили в столичную программу реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Жилые комплексы появятся по адресам Погонный проезд, владение 3, и Севастопольский проспект, владение 4. Общая площадь новостроек составит 39,6 тысячи квадратных метров. В них смогут переселить жителей 8 домов. В результате комфортное жилье получат 1,4 тысячи человек.

Всего в программу реновации включили 5 176 домов – это примерно 350 тысяч квартир суммарной площадью 16,4 миллиона "квадратов". Для строительства жилой недвижимости подобрали 848 площадок. В эксплуатацию уже ввели 7,9 миллиона "квадратов" жилья.

В настоящее время ведется проектирование и строительство примерно 11 миллионов "квадратов" жилой недвижимости. В общей сложности с начала реализации программы жилищные условия улучшили около 258 тысяч москвичей.

При этом в районах Раменки, Северном, Молжаниновском, Коммунарка, Старое Крюково, Южное и Северное Медведково, Ясенево, Лианозово, Ново-Переделкино, Южное и Северное Бутово программа реновации полностью завершилась.

Ранее на Севастопольском проспекте ввели в эксплуатацию дом, построенный по реновации. Новостройка отличается переменной этажностью и включает около 15,4 тысячи "квадратов" общей жилой площади. Для горожан будут доступны квартиры с готовой улучшенной отделкой.

"Суперсервис" поможет москвичам при переезде в рамках программы реновации

Читайте также


мэр Москвыгородреновация

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика