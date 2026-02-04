Психолог Бахтеева: у ребенка нельзя спрашивать, кого из родителей он больше любит

Фото: 123RF.com/instaphotos

Родители не должны задавать ребенку вопрос о том, кого из них он больше любит. Об этом в беседе с News.ru рассказала клинический психолог Рената Бахтеева.

По ее словам, здоровый малыш не выбирает между мамой и папой, а воспринимает семью как единое целое. Задача взрослых – не вынуждать ребенка разрушать эту целостность даже в шутливой форме.

"Вместо того чтобы проверять чувства малыша, лучше показывать ему каждый день, что его любовь к обоим родителям принята, ценна и никогда не потребует жертв", – сказала Бахтеева.

Ранее детский психолог Сусанна Баринова рассказала, что конфликтов между старшими и младшими детьми в семье можно избежать, если родители будут уделять достаточное количество времени всем своим чадам.

Специалист объяснила, что когда в семье рождается еще один ребенок, то старшие дети, как правило, в глазах родителей становятся взрослыми. Однако если уделять им время, то они не будут чувствовать себя покинутыми. Кроме того, в будущем это поможет не взрастить неприязнь старшего к младшему.